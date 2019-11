Hellas, la classifica sorride. Juric: «Contento di dedicare la vittoria a Puliero»

Una splendida vittoria e una classifica da sogno. Dopo il brillante successo ottenuto sulla Fiorentina davanti ai propri tifosi, l'Hellas Verona si è trovato al nono posto in campionato, a quattro punti dalla zona Europa League e soprattutto a 9 lunghezze dal terzultimo posto.

Contro Ribery e compagni, i gialloblu hanno sfoderato un'altra grande prestazione, che li ha visto a più riprese andare vicini al gol anche dopo la firma di Di Carmine. Non può che essere soddisfatto dunque Juric, che al termine della gara ha rivolto anche un pensiero a Roberto Puliero, tristemente scomparso la scorsa settimana.

Soddisfazione per la vittoria? Abbiamo fatto un’ottima gara in entrambi i tempi, con buone cose a livello di gioco in ambedue le fasi. La nostra miglior prestazione? Diciamo quella in cui più di tutte le altre abbiamo dimostrato di avere consapevolezza dei nostri mezzi. Un’altra partita senza subire gol? Fino ad ora stiamo lavorando bene. In difesa c’è tanta concentrazione e questo non ha permesso agli avversari di avere molte occasioni da gol. Si stanno sbloccando le nostre punte? Gli attaccanti prima colpivano i pali, adesso iniziano a segnare. Le prossime partite? Ogni gara è un’opportunità, ma sappiamo che non dobbiamo mollare nemmeno un attimo, perché il valore delle altre squadre è molto alto. Speriamo di fare ancora prestazioni come oggi. Se questa vittoria è il miglior saluto a Roberto Puliero? Non mi era mai successo in vita mia di essere a un funerale di una persona che non conoscevo e di sentirmi così tanto coinvolto emotivamente. È stata una cosa particolare sia per me che per il mio preparatore, il Prof. Barbero: abbiamo conosciuto Verona e stiamo conoscendo il mondo che gli ruota attorno. C’era il fratello di Roberto che mi diceva quanto gli piace la squadra di quest’anno: è un motivo di orgoglio per me e sono molto contento che possiamo dedicargli la vittoria di oggi.