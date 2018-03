Hellas - Chievo Verona, le probabili formazioni | Record di panchine per Maran

Una stracittadina non è mai una partita come tutte le altre e anche quella che si giocherà domani, 10 marzo, alle 20.45 al Bentegodi, ha il suo modo di essere speciale. È il decimo derby tra Hellas e Chievo Verona, ma soprattutto sarà la prima partita che le due squadre giocheranno dopo la triste morte di Davide Astori, la cui scomparsa ha fatto saltare tutte le partite di domenica scorsa, 4 marzo. Le partite delle due formazioni scaligere si recupereranno mercoledì 4 aprile. Benevento-Hellas si giocherà alle 17 mentre Chievo-Sassuolo comincerà alle 18.30.

Sarà un derby speciale anche per Rolando Maran, l'allenatore del Chievo. Con la partita di sabato sarà il tecnico con più panchine in A con il club della Diga. "Un traguardo che mi riempie di orgoglio e che è impreziosito dal fascino di questa partita così importante per noi e per la città", ha commentato Maran durante il consueto appuntamento con la stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas. Una partita che al di là dei traguardi personali e anche al di là del magia racchiusa in ogni derby è un match che mette in palio tre punti che sono fondamentali per corsa alla salvezza di entrambe le squadre.

È una partita che conta molto - ha aggiunto Maran - L'Hellas sta vivendo un momento positivo mentre noi veniamo da un momento difficile. La vittoria contro il Cagliari ci ha ridato alcune certezze e sono fiducioso. Faremo una grande partita.

Sulla panchina dell'Hellas Verona siederà Fabio Pecchia, che non può ancora vantare un curriculum da allenatore come quelle di Rolando Maran, ma è sicuro che i suoi domani vorranno giocare un grande derby. "Siamo consapevoli della nostra situazione e sappiamo che dobbiamo accelerare", ha dichiarato Pecchia. Effettivamente, in classifica, sono i gialloblu dell'Hellas quelli che devono recuperare punti per uscire dalla zona retrocessione e questa motivazione in più potrebbe essere determinante domani.

Come potrebbero essere deteminanti le assenze. Nell'Hellas, di sicuro non ci saranno Valoti, Cerci e Romulo. Kean è in forse, ma potrebbe farcela e con lui in attacco ci potrebbero esserci Petkovic, aiutati dagli esterni Matos e Verde. Chievo Verona invece al gran completo con tante possibili soluzioni per Maran, che come centrali di difesa può scegliere tra Tomovic e Dainelli e sulla fascia sinistra il ballottaggio è tra Gobbi e Jaroszynski.