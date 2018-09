Prima di tornare in campo, Hellas e Chievo attendono notizie dai tribunali

Dopo la sosta dei campionati di Serie A e Serie B, Hellas Verona e Chievo Verona hanno ripreso gli allenamenti in vista delle prossime sfide. Entrambe scenderanno in campo domenica 16 settembre, l'Hellas contro il Carpi e il Chievo contro la Roma.

Nelle scorso weekend, le due formazioni scaligere hanno comunque giocato in amichevole. L'Hellas ha giocato contro la propria squadra Primavera, vincendo 11-0, mentre il Chievo si è imposto per 3-0 contro la Triestina. I clivensi intanto hanno concluso la propria campagna abbonamenti, superando quota 9mila tessere. La campagna abbonamenti dell'Hellas invece continua per un'altra settimana e si sta avvicinando alle 8mila sottoscrizioni.

I vertici delle due società, al momento, sono però interessati da altro. Questi sono infatti giorni decisivi per alcune sentenze che interessano il mondo del calcio ma non provengono dai campi da calcio. La prima era attesa per venerdì scorso, 7 settembre, ma è giunta soltanto ieri, 11 settembre. Il collegio di garanzia del Coni ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle squadre non ammesse al campionato di calcio di Serie B. Questo significa che il torneo cadetto non subirà nessuno sconvolgimento, ma proseguira con 19 club partecipanti. "Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni insostenibile e incapace di riformarsi", ha commentato il presidente della Lega B Mauro Balata, anche se la decisione non è stata presa all'unanimità e il presidente del collegio di garanzia non ha votato a favore. Il campionato di B rimane dunque a 19 squadre, come auspicato dal presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti.

Ora, restano in sospeso ancora due sentenze. La prima riguarda l'Hellas Verona che attende di sapere se la partita non giocata contro il Cosenza sarà recuperato oppure vinta dai gialloblu a tavolino. Mentre oggi, 12 dicembre, è il giorno del processo bis del Chievo Verona sulle plusvalenze. Il presidente clivense Luca Campedelli ha annunciato che sarà presente in tribunale e che si aspetta una giusta valutazione dei fatti.