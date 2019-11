L'Hellas Verona "caccia" Castellini: «Fuori dallo stadio fino a giugno 2030»

È arrivata la dura presa di posizione dell'Hellas Verona nei confronti di Luca Castellini, il coordinatore veneto di Forza Nuova e ultras gialloblu, che sulla questione dei cori razzisti nei confronti di Mario Balotelli pronunciati da una decina di individui al Bentegodi, ha rilasciato nella mattinata di lunedì un'intervista a Radio Café che ha fatto il giro sui media nazionali. Castellini infatti si era lasciato andare a considerazioni come «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano», «Ce l'abbiamo anche noi un negro, che ha segnato ieri e tutta Verona gli ha battuto le mani», «Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro? Mi vengono a suonare il campanello?» e altre di natura quanto meno discutibile.

La società dunque ha preso le distanze dalle frasi di Castellini e dal comportamento dei pochi incivili che domenica hanno riportato l'Hellas alla ribalta delle cronache, e non per meriti sportivi.

Parole di condanna che l'opposizione chiede vengano pronunciate anche dal sindaco e dalla sua giunta, che invece hanno deciso di appoggiare la mozione contro Balotelli reo, secondo loro, di aver infangato il buon nome di Verona.

L’immagine della città si tutela condannando il razzismo senza se e senza ma, dunque chiedendo l’identificazione e l’allontanamento dallo stadio dei tifosi che hanno partecipato agli ululati nei confronti di un giocatore di colore, come ha già messo in chiaro il Prefetto Cafagna, e di tutti coloro che diffondono messaggi d’odio a sfondo razzista, come quelli di Luca Castellini. La città non si difende cavillando sulle responsabilità che sono individuali e su quanti tifosi abbiano partecipato agli ululati, come invece ha fatto il Sindaco Sboarina. La mela marcia rovina l’intero cesto.

Ha detto Michele Bertucco consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune, che poi ha proseguito.

Anche Vincenzo D'Arienzo, senatore veronese del Partito Democratico, è tornato sulla vicenda, chiedendo che i razzisti presenti allo stadio vengano esclusi dagli eventi sportivi.

Ormai è tutto chiaro: al Bentegodi pochi razzisti hanno nuovamente infangato la città.

I fatti sono avvenuti, nessuno può negarlo, ma non è giusto estendere le responsabilità, ne a tutti i tifosi ne a tutta Verona. Entrambi non meritano la gogna per una minoranza di razzisti.

Il problema, però, sono i distratti: il sindaco (imbarazzante), l'Hellas Verona (pesce in barile) e i tanti che negano, si rifugiano dietro spiegazioni incomprensibili, attribuiscono le polemiche ai soliti di sinistra.

Sono i distratti a creare quel clima che impedisce la risposta ferma ai razzisti, a partire dal diniego di frequentare lo stadio.

In puro stile negazionista, in linea con una certa cultura discriminante, sono le farneticanti frasi di tale Castellini nonché la sgradevole proposta di un consigliere, Bacciga, peraltro indagato per il saluto romano in consiglio comunale,

Costoro ed altri, negando l'evidenza, ritengono che il problema sia la discussione sui fatti, non i fatti stessi, orribili e perseguibili per legge.

Sono questi atti e tali signori che infangano la città, medaglia d'oro al Valore Militare della Resistenza.

La negazione di un atto di razzismo significa superare la linea di demarcazione tra la civiltà e la barbarie.

Questo consigliere comunale non rappresenta Verona ed in questo modo tutela solo quella sparuta minoranza minoritaria che allo stadio ha macchiato la città in numerose occasioni e che andrebbe perseguita, culturalmente e giudiziariamente

Questa gente non dovrebbe mai trovare albergo, neanche nelle istituzioni.

Isoliamoli. Nessuno li copra o li giustifichi con un errato senso democratico. E lo dico agli altri firmatari della proposta. Non facciano il loro gioco.

Per quei signori la democrazia è un lusso, avrebbero dovuto provare la dittatura che tanto li appassiona.