"Il Verona è per sempre", partita la campagna abbonamenti dell'Hellas

L'Arena, i mastini, la scala degli Scaligeri e le parole "Il Verona è per sempre". È partita così la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona per la stagione 2018/2019. Una campagna abbonamenti che comincia oggi, 9 luglio, con la prelazione per i vecchi abbonati che vogliono mantenere il vecchio posto al Bentegodi. Il rinnovo sarà possibile fino al 25 luglio. Poi il 26, 27 e 28 luglio, sempre i vecchi abbonati potranno scegliere di rinnovare la tessera ma in un posto diverso degli spalti. Le sottoscrizioni per i nuovi abbonati partiranno dal 30 luglio.

Gli abbonamenti all'Hellas si possono acquistare sulla sezione Biglietteria del sito hellasverona.it, su Vivaticket, negli Hellas Store, allo stadio Bentegodi e anche nel ritiro gialloblu di Primiero.

L'abbonamento verrà caricato direttamente sulla tessera di fidelizzazione "Non vi lasceremo mai" dell'Hellas Verona che rimane l'unico supporto valido per aderire alla sottoscrizione e che deve essere necessariamente presentata in originale al punto vendita. In caso di tessera di fidelizzazione scaduta, persa o danneggiata, si può chiedere la sostituzione al costo di 10 euro esclusivamente alla biglietteria numero 1 dello stadio.

La tabella con tutti i prezzi per gli abbonamenti è consultabile qui e mostra già le agevolazioni per i vecchi abbonati (che potranno godere di un prezzo agevolato) e le riduzioni per le donne, per i giovani, per gli anziani, per le famiglie e per gli studenti universitari.