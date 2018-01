L'Hellas Verona saluta Caceres: il difensore è stato annunciato dalla Lazio

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Martin Caceres alla S.S. Lazio.

Dopo il comunicato della società capitolina, anche quella gialloblu ha dato notizia della partenza del giocatore, che ha sottoscritto in contratto annuale con opzione di rinnovo.

Alla fine quindi ciò che temevano i tifosi scaligeri, e che Fusco ha cercato di mettere in discussione fino all'ultimo, si è avverato e Pecchia ha così perso il suo miglior difensore. Nel frattempo la società continua a lavora sul mercato: i media nazionali danno per fatto l'arrivo di Matos e Petkovic, mentre Tuttosport lancia l'indiscrezione per l'ex Marco D'Alessandro, ora al Benevento. Sembra invece raffreddarsi la pista che riporterebbe Mimmo Maietta sulle sponde dell'Adige.