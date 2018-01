L'Hellas dà l'ufficialità: Bruno Zuculini ora è un giocatore del River Plate

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del centrocampista Bruno Zuculini alla società Club Atlético River Plate. In bocca al lupo Bruno per questa nuova avventura! Grazie per la passione e l'attaccamento che hai dedicato ai nostri colori.

Con questo comunicato, pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società scaligera ha annunciato la partenza del calciatore, che domenica non è sceso in campo a Firenze perché squalificato. Zuculini torna dunque in patria, ma non è l'unico movimento di mercato ufficializzato dai gialloblu.

L'Hellas Verona FC comunica di aver risolto il trasferimento temporaneo delle prestazioni sportive di Nicolò Casale dalla società AC Perugia. Contestualmente il Club gialloblù ha ceduto le prestazioni sportive del calciatore, a titolo temporaneo, alla società AC Prato 1908.

Sul fronte del calciomercato restano ancora da sciogliere i nodi legati a Pazzini e Bessa. L'attaccante è stato richiesto dal Levante ma lui vorrebbe restare in Italia, dove il Torino potrebbe decidere di affidargli il ruolo di vice Belotti, mentre il Parma sembra mostrare sempre più interesse, soprattutto in caso di partenza di Calaiò. Il centrocampista invece sembra essere sempre al centro di un derby della Lanterna in versione calciomercato, con il Grifone favorito sui cugini blucerchiati.

In fase di entrata intanto sono stati fatti due nomi nelle ultime ore: Krafth del Bologna e Carlos Sanchez della Fiorentina. Per il primo la trattativa potrebbe andare a buon fine, visto che il giocatore non rientra nei piani di Donadoni, mentre per il secondo è da sciogliere il nodo dell'ingaggio, troppo alto per gli scaligeri.