L'Hellas trova il sostituto di Badu ed è ad un passo da Claude Adjapong

La micro embolia polmonare che nei giorni scorsi ha colpito Emmanuel Badu, ha costretto l'Hellas Verona a tornare sul mercato per cercare un sostituto del ghanese.

Una ricerca che si sarebbe conclusa individuando in Sofyan Amrabat il giusto profilo. Stando alle indiscrezioni diffuse da Sky Sport, il centrocampista di origini marocchine classe 1996 di proprietà del Bruges, arriverebbe in prestito con il riscatto fissato a 3.5 milioni di euro.

I gialloblu inoltre sarebbero vicini ad ingaggiare Claud Adjapong, dopo aver superato la concorrenza dell'Empoli. Il difensore classe 1998 in forza al Sassuolo, dovrebbe a sua volta approdare sulle sponde dell'Adige con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato però a 8 milioni.

Ma la prematura uscita dalla Coppa Italia ha evidenziato la necessità per l'Hellas di trovare una punta che già conosca la Serie A, da mettere nelle mani di Juric. Sfumato il sogno Balotelli che si è accasato al Brescia, gli scaligeri avrebbero virato su Musa Barrow: il classe 1998 ghanese vorrebbe infatti lasciare l'Atalanta per trovare maggiore spazio.

Chi invece si prepara ad abbandonare la società gialloblu è Karamoko Cissè. L'attaccante classe 1988 infatti dovrebbe andare alla Juve Stabia in prestito ma l'obbligo di riscatto in caso di salvezza della formazione campana, iscritta al campionato di Serie B.