Hellas, goleada nell'amichevole in famiglia e Empereur lancia il "rush finale"

Approfittando della pausa per le partite della Nazionale, l'Hellas Verona si è messo al lavoro allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera del Garda per preparare al meglio la ripresa del campionato, che lo vedrà sfidare la Cremonese nella serata di venerdì 29 marzo.

Nella mattinata di venerdì 22 invece, si è tenuta l'amichevole in famiglia contro la Primavera, che ha visto la squadra di Fabio Grosso imporsi per 7-0: nei primi 45 minuti sono andati a segno Mattia Zaccagni (doppietta) e Abdoulaye Traoré; nella ripresa, alla tripletta di Samuel Di Carmine si è aggiunta sul finale la seconda rete di Traoré.

Per quanto riguarda Marash Kumbulla, ha dovuto interropere anzitempo il match, a causa del riacutizzarsi del fastidio al flessore sinistro.

A margine della partita, Alan Empereur ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del Verona e sulla volata finale che lo attende.