Hellas Verona, amichevole internazionale fissata. E Matos cerca il riscatto

Dal ritiro di Primero, iniziato ufficialmente il 7 luglio, l'Hellas Verona ha annunciato un'amichevole internazionale per le 18.30 di sabato 28 luglio.

Come riporta il sito della società, "i gialloblù saranno infatti ospiti dell'Heidenheim 1846, squadra che milita nella seconda divisione del campionato tedesco, per un test match in vista dei primi impegni ufficiali. I ragazzi di mister Fabio Grosso verranno accolti nella Voith-Arena, lo stadio di Heidenheim an der Brenz, città situata nel sud della Germania. Le due formazioni si sfideranno in occasione della 'Max Liebhaber Cup', manifestazione organizzata dalla squadra locale che una settimana dopo scenderà in campo per la prima giornata di campionato contro l'Arminia Bielefeld".

Nel frattempo dal ritiro trentino arrivano le parole di Ryder Matos, che dopo essere arrivato nella città di Romeo e Giulietta, è stato confermato in gialloblu anche per la prossima stagione, dove punta ad un pronto riscatto. Ecco le sue parole riportate dal sito della società.

Il mio ritorno immediato a Verona? Sono davvero contento di essere di nuovo qui, la società la conosco già dallo scorso anno, ho tanti obiettivi sia di squadra che individuali e spero davvero di fare bene e dimostrare di poter essere determinante e di aiuto per l'Hellas. Tifosi arrabbiati? E' capibile. Sappiamo tutti come è andata la scorsa stagione. L'unico modo per farli venire allo stadio è fare prestazioni positive. Ora dobbiamo pensare al presente per costruire il nostro futuro. La squadra? Conoscevo già diversi compagni dalla scorsa stagione, coi nuovi arrivati ho già parlato e sembrano tutti bravi ragazzi, e ho visto in campo che hanno qualità. Ora vogliamo parlare solo con il lavoro, per vincere le partite e cancellare le delusioni della scorsa stagione. Mister Grosso? Mi ha fatto una buona impressione, gli piace lavorare sul campo, è stato un calciatori ad alti livelli.

Sul fronte del calciomercato invece nuovi movimenti in uscita sono stati registrati. Il club infatti ha annunciato "di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dei calciatori Andrea Badan (difensore, classe 1998) e Luca Checchin (centrocampista, classe 1997) alla società US Alessandria Calcio 1912".

In tutto questo, anche Romulo avrebbe oramai le valigie in mano: l'italo-brasiliano infatti sarebbe pronto ad accasarsi al Genoa.