Hellas, Almici ora è ufficiale. Ma la società continua a sondare il mercato

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Alberto Almici, classe 1993, dalla società Atalanta BC.

Con questa nota diffusa dalla società, viene ufficializzato l'arrivo del difensore dopo il simpatico siparietto andato in scena al suo stesso matrimonio, che aveva confermato come la firma fosse oramai imminente.

Ma la campagna acquisti del club scaligero è appena iniziata, nel tentativo di dare a Fabio Grosso la miglior rosa possibile per puntare alla pronta risalita. E l'ex tecnico della Primavera della Juventus avrebbe messo in lista anche uno dei suoi "vecchi" pupilli: si tratta di Andrea Favilli, 21enne attaccante bianconero, l'anno scorso in forza all'Ascoli.

Sul fronte dell'uscite invece, dopo l'Empoli, anche il Bologna avrebbe mostrato interesse per Simone Calvano, che nella passata stagione ha collezionato 15 presenze in Serie A.