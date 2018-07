Hellas, oltre 6mila abbonati rinnovano e ora prende il via la vendita libera

Si è conclusa la prima fase della Campagna Abbonamenti 2018/19 dell'Hellas Verona FC, che ha visto 6.151 tifosi gialloblù confermare il proprio posto anche per il prossimo campionato. Oggi, lunedì 30 luglio, partirà invece la vendita libera, sia online che in tutti i canali di vendita fin qui disponibili a partire dalle ore 10.

Lo ha comunicato la stessa società scaligera, che lancia quindi la propria campagna in vista della prossima stagione (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

Nel frattempo, graze alla vittoria per 1-0 sulla Pistoiese arrivata nella serata di domenica, la Juve Stabia si è è guadagnata il diritto di sfidare gli scaligeri nel prossimo turno di Coppa Italia, che si disputerà il 5 agosto.

La società inoltre continua a muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita. Per sostituire Nicolas, che dovrebbe approdare all'Udinese, il club sta pensando al giovane Plizzari, mentre in difesa Dawidowicz resta l'obiettivo numero 1. In uscita anche Gonzalez, che dovrebbe risolvere il suo contratto, mentre si aspettano offerte per Fossati, Souprayen e Cherubin.

Chi invece non vede l'ora di iniziare la sua stagione in Prima squadra è Marash Kumbulla.