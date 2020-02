Hellas, lesione muscolare per Borini: problemi in attacco per Ivan Juric

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per l'Hellas Verona. Juric infatti nelle prossime partite dovrà fare a meno di una pedina diventata subito importante, nonostante sia arrivata solamente con il mercato di gennaio.

Le visite strumentali infatti hanno evidenziato che Fabio Borini «ha riportato una lieve lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, del retto femorale della coscia sinistra», negli ultimi minuti di partita contro l'Udinese. I tempi di recupero non sono «al momento quantificabili», ma il giocatore non sarà presente contro il Cagliari.

Per la sfida casalinga contro i sardi, il tecnico avrà dunque qualche problema nel reparto offensivo: Pazzini infatti era già out per un problema al polpaccio, Di Carmine messo fuori da un affaticamento potrebbe recuperare (ma difficilmente sarà al 100%), mentre Salcedo deve recuperare la condizione dopo l'infortunio. L'unica punta in salute al momento è Stepinski, ma è sempre da tenere l'opzione che porta a Verre come riferimento, sostenuto da Zaccagni e Pessina, anche se quest'ultimo è probabile sia chiamato a sostituire lo squalificato Veloso.