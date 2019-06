Hellas, giorni di annunci: ecco Rrahmani, sponsor e campagna abbonamenti

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani dalla società GNK Dinamo Zagabria. Il difensore ha sottoscritto un contratto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023. Nato a Pristina nel 1994, a livello di Club, dopo gli esordi con il KF Drenica, può vantare esperienze di rilievo con il FK Partizani Tirana, nel massimo campionato albanese, e soprattutto con il GNK Dinamo Zagabria, con cui ha anche esordito in UEFA Europa League. Gioca stabilmente nella giovane Nazionale Kosovara, della quale ha anche indossato la fascia di capitano.

È arrivato nel tardo pomeriggio del 27 giugno il comunicato ufficiale della società scaligera, che annuncia l'arrivo del primo nuovo tassello per la rosa di Ivan Juric, in vista della prossima stagione in Serie A.

Ma le mosse del club gialloblu non finiscono certamente qui. Dovrebbe essere in dirittura d'arrivo il rinnovo di Zaccagni, mentre si fanno sempre più intensi i contatti con l'Atalanta: sul piatto ci sono innazitutto il centravanti Cornelius e il terzino Reca, alla ricerca di nuove piazze in cui mettersi in mostra, per i quali si starebbe trattando per il prestito. Stessa formula anche per la mezzala orobica Valzania, sempre più lontano da un approdo all'Udinese.

Nel frattempo si complica il ritorno di Gustafson, con il Torino che vorrebbe monetizzare con il suo cartellino, così come Mancuso, ma D'Amico non intende mollare le "prede" e proverà ad aggiudicarsele sfruttando la volontà del centrocampista svedese e i buoni rapporti con la Juve.

SPONSOR - Dopo una prima stagione di reciproche soddisfazioni, l'Hellas Verona e Gruppo Sinergy hanno deciso di andare avanti insieme fino al 2021. Un accordio biennale, quindi, per l'azienda di energia veronese giovane ma in costante sviluppo, che anche quest'anno troverà posto sul petto dei gialloblù in ogni gara di Coppa Italia e soprattutto Serie A TIM, un traguardo raggiunto insieme meno di un mese fa. Il coronamento di una stagione all'insegna della trasversalità, come testimonia l'impegno nelle giovanili con il supporto dato all'Hellas Cup, che nella scorsa stagione ha preso il nome del Gruppo Sinergy. Anche nel ritiro di #Primiero2019 Sinergy ci sarà, con iniziative per i tifosi nell'Hellas Village.

Non solo, perché Gruppo Sinergy ha confermato il proprio ruolo di Main Sponsor per un'altra stagione anche con l'Hellas Verona Women, andando così a posizionarsi su entrambe le maglie di una delle uniche 7 squadre italiane con maschile e femminile nel massimo campionato.

Il commento del presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti: «Con Sinergy è stato, fin da subito, molto più di un rapporto lavorativo. Con Filippo siamo riusciti nel tempo a dare vita a tante iniziative che vanno molto oltre la presenza sulle maglie, e sarà un orgoglio per la società portare il logo di questa azienda veronese su tutti i campi della prossima Serie A. Molto ha significato la vicinanza e la voglia di Sinergy di seguire il Club anche nei momenti più complicati. La trattativa era già avviata prima della conclusione della stagione, questo a conferma della fiducia reciproca che si era creata tra le parti. Una fiducia che ha permesso di gettare le basi per un rapporto sempre più solido, confermato dalla durata biennale per quanto riguarda il Verona e anche dalla presenza di Sinergy sulla maglia delle nostre ragazze. Un grazie sincero ad un’azienda veronese vicina ai nostri colori».

Quello di Filippo Piccoli, fondatore e amministratore delegato di Gruppo Sinergy: «Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso a fianco dell’Hellas Verona, una collaborazione fatta di confronti continui per diffondere al meglio il nostro marchio. La partnership instaurata l’estate scorsa ha permesso di incrementare notevolmente la visibilità di Gruppo Sinergy, con una presenza sul territorio sempre più capillare. Vivere da imprenditore e al tempo stesso da tifoso gialloblù la promozione in Serie A è un’emozione incredibile. L’accordo biennale definito col club è una scelta di continuità in ottica di crescita aziendale, valorizzata anche dalla forte componente veronese presente in Gruppo Sinergy. Saremo presenti nel corso del ritiro estivo ed in tutta la stagione con soluzioni dedicate ai sostenitori gialloblù, sin dalla campagna abbonamenti. Il costo dell’abbonamento verrà infatti scontato nella bolletta luce-gas, per consentire a chi sostiene questi colori di risparmiare sulle utenze e assistere alle partite del prossimo campionato. Un’iniziativa, nata grazie anche al supporto della società scaligera, che premia la fede calcistica e la fiducia riposta nella nostra azienda».

