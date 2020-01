Hellas, ufficiale il passaggio di Rrahmani al Napoli. Si tratta Amrabat

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a SSC Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani. Il 25enne difensore kosovaro resterà in gialloblù a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020.

È arrivata dunque l'attesa ufficialità sul passaggio del difensore dai gialloblu alla società partenopea, a partire dalla prossima stagione: questo grazie ad un accordo che dovrebbe portare nelle casse dell'Hellas Verona 14 milioni di euro, più uno di bonus.

Tra le due società resta aperto anche il discorso relativo al futuro di Amrabat, sul quale c'è anche l'interesse della Fiorentina. Il club di De Laurentiis però sempre essere tornato in pole per il centrocampista, che a sua volta resterà in ogni caso sulle sponde dell'Adige fino al termine della stagione corrente.