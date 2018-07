Guasto ferma le ambizioni di Umberto Scandola al Rally di Roma Capitale

Dopo pochi chilometri di gara e si sono fermate le ambizioni del pilota veronese Umberto Scandola e del suo navigatore Guido D'Amore al Rally di Roma Capitale. Dopo un inizio di gara incoraggiante con la vittoria nella prova spettacolo di Roma e il terzo posto nella prima frazione cronometrata, un problema al differenziale anteriore ha bloccato l'auto della squadra. E vista l'impossibilità di conquistare punti in campionato anche con l'eventuale rientro in gara, il team ha deciso di non proseguire.

È veramente un peccato doversi fermare così presto senza aver potuto dimostrare il vero potenziale della squadra - ha commentato Umberto Scandola - Ci eravamo preparati molto bene per il Rally di Roma Capitale e il team mi aveva fornito una vettura decisamente competitiva, ma si sa nelle competizioni può sempre succedere qualcosa. Siamo anche dispiaciuti che il ritiro sia avvenuto così presto e questo ci ha tagliato fuori dalla possibilità di rientrare nella seconda giornata per cercare di conquistare qualche punto nel Campionato Italiano. Continueremo a lavorare sodo per puntare al massimo del risultato nelle ultime due gare che mancano alla fine della stagione. Adesso tutto si complica ma l'aritmetica ci dà ancora qualche chance per lottare fino alla fine.

Il sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally segna dunque zero punti per il team Skoda Italia Motorsport, che però non rinuncia alla rincorsa al titolo puntando al massimo del risultato nelle ultime due gare in calendario: il Rally dell'Adriatico di settembre e il Due Valli di ottobre.