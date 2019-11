Grosso rescinde con l'Hellas Verona: firmerà per la panchina del Brescia

La vittoria ottenuta dall'Hellas Verona nel pomeriggio di domenica contro il Brescia, ha portato ad un cambio di rotta in casa lombarda che avrà qualche ripercussione anche sulle casse scaligere.

Nella giornata del 4 novembre infatti, Eugenio Corini è stato esonerato dal proprio incarico, come ha fatto sapere il club di Cellino in una nota. Corini ha pagato dunque gli scarsi risultati ottenuti fino a qui, con 7 punti raccolti nelle prime 11 giornate di campionato. Al suo posto si siederà sulla panchina delle "rondinelle" Fabio Grosso, che dovrebbe firmare un annuale con opzione di rinnovo in caso venisse centrato l'obiettivo salvezza. Il campione del mondo 2006, essendo stato esonerato lo scorso anno per fare posto ad Aglietti, era ancora sul libro paga dell'Hellas, ma nella mattinata di lunedì ha rescisso il contratto che lo legava alla società presieduta da Setti ed ora è libero di accasarsi per la sua prima esperienza da tecnico in Serie A.