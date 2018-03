Prima edizione della Granfondo Zenato, vince in fuga Diego Frignani

Due giorni di sport, passione, buon cibo e buon vino. La prima edizione della Granfondo Zenato ha visto al via quasi cinquecento partecipanti di 149 diversi team. Partenza dalla Tenuta S. Cristina, oggi 25 marzo, alle 8.30 per affrontare i 119 chilometri di percorso attraverso i vigneti storici di Trebbiano di Lugana e quelli della Valpolicella.

Dai 19 anni di Filippo Faettini ai 71 di Diego Poli, i granfondisti provenienti dall'Italia, dalla Svizzera e dalla Germania, si sono misurati su un percorso mosso con pochissima pianura e con la salita di Peri Fosse con i suoi 1.650 metri di dislivello per poco più di 9 chilometri di ascesa. Tra i partenti anche l’ex professionista Alessandro Vanotti e il corridore della Nippo Vini Fantini Alan Marangoni.

Vince Diego Frignani di Stemax Team, classe 1995, che compie una vera e proprio impresa pedalando da solo per oltre 90 chilometri tallonato da un gruppo di inseguitori che allo scollinamento del Peri Fosse arriva a 10 secondi dal fuggitivo. Le qualità di discesista e di passista del corridore di Poggio Renatico gli permettono però di incrementare il vantaggio e presentarsi in solitaria all'arrivo di Tenuta S. Cristina. Al secondo posto si piazza Paolo Decarli della Carina Brao Caffè, terzo Carlo Muraro compagno di squadra del vincitore. Tra le donne la vincitrice è Chiara Doni, trentaduenne di Busnago.

Verona è stata la provincia più rappresentata con oltre cento iscritti al via, seguita dalle province di Brescia, Mantova e Treno.

Ieri, 24 marzo, c'è stata la pedalata ecologica tra i vigneti della Lugana insieme a grandi campioni del ciclismo come Ivan Basso ed Eros Poli.

È stato emozionante vedere gli oltre 400 ciclisti che hanno partecipato alla prima edizione della Granfondo Zenato pedalare tra i nostri vigneti - ha raccontato Alberto Zenato - in quel percorso che si snoda dal cuore della nostra azienda, la Tenuta S.Cristina, fino in Valpolicella. Un binomio ciclismo e viticultura con molti aspetti in comune a cominciare dal rispetto per la natura, alla passione e alla costanza. Per correre una granfondo bisogna allenarsi giorno dopo giorno con dedizione e spirito di sacrificio. Per produrre un buon vino non si può aver fretta: bisogna rispettare i tempi della natura in vigna e il lungo riposo in cantina. Trascorrono almeno 4 anni dalla vendemmia prima che una nostra bottiglia di Amarone sia pronta per essere stappata.