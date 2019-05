Giro d'Italia, Viviani sorpreso da Ackermann a Fucecchio. È secondo

Il ciclista veronese Elia Viviani ha sfiorato l'impresa oggi, 12 maggio, nella seconda tappa del Giro d'Italia numero 102. Viviani ha chiuso al secondo posto dietro al tedesco Pascal Ackermann, che ha sorpreso tutti con la sua progressione.

La tappa di oggi è stata di 205 chilometri e ha portato la carovana rosa da Bologna a Fucecchio, in provincia di Firenze. I tentativi di fuga sono stati tutti assorbiti dal gruppo e quindi le squadre si sono organizzate per la volata finale. Viviani si è messo sulla scia di Fernando Gaviria, pronto ad un testa a testa con Caleb Ewan, che si trovava davanti a tutti e due. All'improvviso, però, è stata l'accelerazione di Ackermann a risultare vincente. Elia Viviani, appena ha visto il tedesco partire, ha lasciato la ruota di Gaviria per provare a riprendere Ackermann ma non c'è stato nulla fare.

Con il tempo di quattro ore, quarantaquattro minuti e trentatre secondi, Ackermann si è aggiudicato la tappa. Viviani è secondo, Ewan terzo e Gaviria quarto.