Alle piscine Le Grazie la tappa veronese del Giro d'Italia in Apnea

È stata presentata oggi, 21 marzo, la tappa veronese del Giro d'Italia in Apnea, evento sportivo itinerante in programma lungo tutto lo Stivale. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Provincia Antonio Pastorello, Roberta Francola, direttrice delle piscine Le Grazie e Nicola Valenzin, presidente dell'Asd VeronApnea. La tappa scaligera, in programma il 24 e il 25 marzo, verrà ospitata dall'impianto natatorio Le Grazie di Borgo Roma e vedrà gareggiare 11 squadre e 110 atleti da diverse regioni.

Il Giro d'Italia in Apnea è nato dalla collaborazione tra Apnea Academy e società sportive locali e prevede numerosi appuntamenti indoor e outdoor. Gli scopi dell'iniziativa sono la promozione e la divulgazione della didattica e della disciplina dell'apnea con intenti di aggregazione, formazione e divertimento tra atleti, amatori, "brevettati" apnea e professionisti.

Le gare si differenziano in base alle specialità: due pinne, monopinna oppure corpo libero con la tecnica della rana subacquea. A livello sperimentale verranno proposte, nelle tappe successive del giro, nuove discipline come il "Free immersion indoor", tecnica che vede l'atleta avanzare e scivolare, con la sola forza delle braccia, lungo una cima tesa a un metro di profondità.

Il Giro d'Italia in Apnea è patrocinato dagli istruttori di Apnea Academy, fondata dal campione Umberto Pelizzari, da Apnea Academy Competition e dal Comune di Verona.

La provincia di Verona registra molti appassionati d'apnea che la praticano indoor e nelle acque del lago di Garda - ha detto il presidente Pastorello - Disporre di corsi e istruttori competenti permette di affrontare questa disciplina affascinante in sicurezza.

La presidente dell'Asd VeronApnea Nicola Valenzin ha aggiunto: "L'amore verso l'apnea sta crescendo in modo sostenuto anche a Verona. In un solo anno abbiamo raddoppiato gli iscritti: erano una trentina nel 2016 e siamo arrivati ad oltre 60 alla fine del 2017, con un’età compresa tra i 16 e i 65 anni".