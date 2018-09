Ciclismo, Giro d'Italia 2019. L'ultima tappa sarà la cronometro di Verona

Il Giro d'Italia del 2019 si concluderà con una cronometro a Verona. A riferirlo è Ansa, che ricorda anche gli ultimi due appuntamenti conclusivi della corsa rosa avvenuti all'ombra dell'Arena, nel 2010 con la vittoria di Ivan Basso e nel 1984 quando a vincere fu Francesco Moser.

L'edizione numero 102 del Giro d'Italia è in programma dall'11 maggio al 2 giugno. Partenza da Bologna con una cronoscalata e arrivo, appunto, a Verona. Il percorso della cronometro scaligera sarà cittadino, non come quello dell'84 quando i ciclisti arrivarono a Verona da Soave.