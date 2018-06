Tezenis, da Forlì arriva Giovanni Severini. "Passo avanti nella mia carriera"

Ancora non si è smorzata la voce di mercato che vuole Francesco Candussi in maglia Tezenis nella prossima stagione, intanto però la società gialloblu ha ufficializzato l'ingaggio di Giovanni Severini.

Severini ha concluso la sua ultima annata con la maglia della pallacanestro Forlì con 30 presenze e una media di 8,5 punti a partita. Prima di Forlì, ha vestito la maglia di Avellino in Serie A, dopo le stagioni a Siena, Chieti e Firenze.

Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con Severini - ha commentato il general manager della Scaligera Basket Daniele Della Fiori - Oltre ad essere un ottimo giocatore, è una persona con grande spessore morale. Severini è un giocatore moderno che può ricoprire all'occorrenza tutti e tre i ruoli di esterno. È un atleta completo che sa adattare sia la fase offensiva che quella difensiva alle esigenze della squadra.

"Sono molto contento di poter vivere questa nuova avventura stimolante - ha dichiarato Severini - Verona è una piazza importante e storica della pallacanestro italiana, città dove c'è grande passione che viene costantemente dimostrata. Il progetto tecnico corrisponde a quelli che sono i miei desideri per il prossimo anno, per fare un passo ancora avanti nella mia carriera, e credo che la Tezenis, in questo momento, sia il posto giusto per fare questo. Ho parlato con coach Dalmonte, lavorare con lui è sicuramente stimolante e la sua presenza è uno dei motivi per i quali ho scelto la maglia di Verona".