Virtus Verona, in casa della Giana Erminio un pareggio che serve poco

Un pareggio che non cambia la classifica di Serie C, quello conquistato ieri, 16 febbraio, della Virtus Verona sul campo della Giana Erminio. I veronesi salgono a 22 punti, ma restano gli ultimi nel Gruppo B. Mentre la Giana Erminio mantiene il terzultimo posto, insidiata però dall'AlbinoLeffe.

Un gol per tempo nel match di ieri. Nel primo tempo è passata in vantaggio la Giana Erminio con Iovine al minuto 36. Il giocatore dei lombardi è stato cercato in area da Perico, il difensore della Virtus Trainotti ha mancato l'anticipo e poi non è riuscito a contrastare l'avversario che allungandosi è riuscito a battere Chironi con un rasoterra sul secondo palo. Dopo la rete segnata, le Giana Erminio si rilassa. Per mezz'ora la squadra di casa era stata più pericolosa dei veronesi, ma dopo il vantaggio è la Virtus a cercare il gol con più convinzione, senza trovarlo negli ultimi dieci minuti del primo tempo.

Non passa neanche un minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo e la Virtus trova il pareggio con Casarotto. Lancio lungo dalla difesa per cercare la sponda di Grandolfo, Danti alza il pallone nell'area della Giana Erminio e il difensore lombardo Giudici non interviene con sicurezza, ne approfitta Casarotto che di sinistro batte Leoni. I lombardi tornano a giocare a ritmi alti e per più di venti minuti cerca ancora la via del gol. E al 72' con la traversa di Palesi, la Giana Erminio sembra davvero in grado di poter trovare la rete della vittoria. Nel finale, però, la Virtus risponde agli assalti avversari e con Casarotto e Fasolo prova a mettere paura agli avversari. Ma i gol non arrivano e la partita termina 1-1.

