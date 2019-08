Dieci volte Ironman, il veronese Giampaolo Bendinelli ci prova in Svizzera

Tra il 22 e il 31 agosto prossimi, si svolgerà sulle Alpi svizzere di Sangallo la «Swisseultra» Deca-Ironman Ultratriathlon. Si tratta di una prova da completare in dieci giorni, in cui gli atleti copriranno complessivamente le distanze di circa 40 chilometri a nuoto, 1.800 chilometri in bicicletta e oltre 420 chilometri di corsa. Si chiama «Ultratriathlon Deca-Ironman», perché la disciplina è quella del triathlon ma con le distanze più lunghe, distanze che solo dei veri "ironman" possono coprire, e con la difficoltà ulteriore di dover ripetere l'impresa per dieci giorni consecutivi.

Due sono i partecipanti italiani e tra questi uno è veronese. È Giampaolo Bendinelli, di Lugagnano di Sona. Insieme a lui, per tenere alti i colori dell'Italia, ci sarà anche il bolognese Luca Zanetti.