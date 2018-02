Chievo Verona, presentato Emanuele Giaccherini. "Ho tantissima voglia"

Il centrocampista Emanuele Giaccherini è stato presentato ufficialmente oggi, 2 febbraio, dopo la chiusura della trattativa che lo ha portato dal Napoli al Chievo Verona nell'ultima giornata di apertura del calciomercato. Ad introdurlo durante la conferenza stampa è stato il presidente del club Luca Campedelli, che ha sottolineato come la trattativa sia stata lunga. Il Chievo è stata la società più interessata al giocatore e ora Giaccherini vuole dimostrare che quella della dirigenza gialloblu è stata una buona scelta.

Io mi metto a disposizione - ha detto Giaccherini - Vengo da un periodo di quasi inattività perché è un po' che non gioco, ma voglio fare tutto quello che è necessario per raggiungere l'obiettivo finale. Ho tantissima voglia, mi sembra quasi di esordire di nuovo in Serie A. Mi sento come un bambino che gioca per la prima volta. Cercherò di portare questo grande entusiasmo. Mi sono sempre allenato bene e quindi sono pronto. Non ho ancora il ritmo partita ma lo posso riacquisire giocando.