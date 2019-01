Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, via alle iscrizioni e offerta per maratona di Roma

La grande corsa ed il grande divertimento corrono sull’italico asse Verona-Roma grazie alla convenzione appena stipulata tra Vrm Eventi, società organizzatrice della Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon del prossimo 17 Febbraio, e Fidal a capo della Maratona Internazionale di Roma quest’anno prevista domenica 7 Aprile.

Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon che con i suoi 5500 arrivati rappresenta la terza mezza maratona italiana per numero di arrivati e Maratona di Roma che nel 2018 ha registrato 11.730 e si è confermata come sempre la prima e più importante 42km italiana, si sono unite e hanno costruito una importante collaborazione commerciale a beneficio di migliaia di runner italiani ed esteri.

Da oggi e fino al 31 gennaio sarà possibile fare una iscrizione congiunta tra i due eventi podistici al costo convenzionato di 65,00 euro totali, un risparmio superiore al 30%, che viene ancor più reso importante se pensiamo che in questo periodo la sola iscrizione alla Maratona Internazionale di Roma è proprio di 65 euro e quella per la Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon di 32,00 euro che porterebbe così ad un eventuale totale di 97,00 euro. Pacchetto disponibile online a questo link: http://veronamarathoneventi. com/gara/46

Dal 1 al 10 Febbraio, termine ultimo, la convenzione sarà ancora possibile però questa volta con un prezzo finale per avere tutti e due i pettorali Verona+Roma di 80,00 euro. Anche in quel caso in pratica la tariffa normale che sarà in vigore in quei giorni per la maratona romana. Il risparmi è quindi assicurato e notevole.

Due città dalla fortissima vocazione turistica, due città d’arte uniche e rinomate in tutto il mondo che uniscono le energie grazie ai due organizzatori che facendo squadra renderanno possibile a tanti il sogno di correre entrambe le competizioni che godono del Gold Label Fidal e che quindi eccellono per qualità organizzativa.

Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon con la sua 21,097km in questo momento ha già raggiunto la quota di oltre 3200 partecipanti e che conferma come accaduto negli ultimi anni anche la possibilità di correre in staffetta (10+11km) con la Agsm Duo Marathon, la corsa in team da due persone in forma non competitiva e di accesso libero per tutti (tesserati o non tesserati), senza obbligo di visita medica agonistica.

Confermata e di sicuro appeal la Lidl Monument Run, la gara che è davvero per tutti, famiglie, bambini, adulti. Partenza e arrivo in piazza Bra, 5km tutti nel centro storico di Verona a passo libero, correndo o camminando. 5km e 5 monumenti artistici e significativi di Verona: Castelvecchio, l’antica fortezza della città, Porta Borsari, il principale ingresso cittadino in epoca imperiale, Piazza Erbe, la piazza più antica, e ovviamente l’Arena, con il trionfale passaggio all’interno, e l’arrivo in Piazza Bra.