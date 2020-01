La Calzedonia torna da Piacenza senza punti. La Gas Sales vince 3-1

Al PalaBanca di Piacenza, la Calzedonia Verona non trova la prima vittoria del 2020. I veronesi si fanno rimontare nei primi due set, vincono il terzo e mollano nel quarto contro una buona Gas Sales.

Primo parziale dell'incontro a favore dei veronesi (3-7). La Calzedonia si mantiene sul +5 fino all'11-16, poi comincia la lenta rimonta di Piacenza che arriva a giocarsi il finale di set punto a punto. Lo sfida a distanza tra Berger e Boyer viene vinta da Berger e i locali vincono 25-23.

Il secondo set comincia in equilibrio (9-9), ma è la Calzedonia a dimostrare più sicurezza. Gli ospiti si portano in vantaggio sul 15-18, ma il migliore in campo, Kooy, riporta Piacenza in partita. Ancora finale punto a punto con Kluth che annulla il primo set point della Gas Sales. Ai vantaggi la chiude Kooy sul 26-24.

Il terzo è il parziale in cui Verona sbaglia di meno e senza gli errori degli avversari Piacenza non vince. La Calzedonia comincia la fuga dal 4-9 e non molla il controllo della gara fino al 20-25 finale.

Nel quarto set, la Gas Sales torna implacabile e Verona può lottare solo nei primi scambi (9-8). Quando Piacenza prende il largo, la Calzedonia esce mentalmente dalla gara e la squadra di casa può farsi condurre dall'inerzia fino al 25-15.

Nel primo set siamo stati sul 11-16 e nonostante abbiamo avuto tutte le possibilità di chiuderlo, non ci siamo riusciti e loro hanno avuto la meglio - ha commentato il tecnico dei veronesi Radostin Stoytchev - Nel secondo set è successa più o meno la stessa cosa purtroppo. In questo modo la partita si è messa davvero male per noi e mi fanno particolarmente male tutte le occasioni perse. Nel terzo siamo riusciti ad accennare una reazione, ma non conta molto perché poi nel quarto ci hanno messo ancora in difficoltà. Non è questa la faccia della squadra che voglio vedere. Dobbiamo concentrarci sul lavoro in attacco e contrattacco. È fondamentale essere più cinici e cercare di fare meno regali agli avversari. Questa è l’unica strada giusta da seguire.

Gas Sales Piacenza - Calzedonia Verona 3-1

Gas Sales Piacenza: Scanferla (L), Fei 1, Cavanna 2, Yudin ne, Stankovic 13, Kooy 17, Botto 1, Paris 0, Berger 9, Tondo ne, Fanuli (L) ne, Pistolesi ne, Nelli 15, Krsmanovic 12. All. Gardini.

Calzedonia Verona: Kluth 1, Marretta 0, Asparuhov 11, Boyer 18, Franciskovic ne, Solé 7, Cester 10, Spirito 3, Aguenier ne, Muagututia 10, Donati (L) ne, Bonami (L), Chavers 0. All. Stoytchev.