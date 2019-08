Dopo l'operazione all'appendicite, Danilo Gallinari esce dall'ospedale

Danilo Gallinari è stato dimesso dall'ospedale di Verona. L'annuncio è stato dato questa mattina, 6 agosto, anche attraverso i canali social del cestista italiano, operato nella tarda serata di sabato scorso, 3 agosto, di appendicectomia.

La salute di Danilo Gallinari è stata giudicata ottima e il giocatore è tornato nel raduno della Nazionale a Verona. Gallinari non prenderà parte al Verona Basketball Cup, torneo di preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali in Cina. Per lui è in programma un percorso di recupero che dovrebbe riportarlo in campo con i suoi compagni di Nazionale nel raduno di Roma, prima di Ferragosto.