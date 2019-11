Frosinone - Chievo Verona, probabili formazioni | Si ferma anche Meggiorini

Una partita impegnativa, contro una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e che in casa ha raccolto la stragrande maggioranza dei punti. Quindi per noi sarà complicato, ma affronteremo questo ostacolo in modo equilibrato, cercando di non farci schiacciare e di tenere alta la pressione.

Michele Marcolini, allenatore del Chievo Verona, ha presentato con queste parole la sfida che i gialloblu giocheranno domani, 10 novembre, alle 21. Il Chievo sarà ospite del Frosinone allenato da Alessandro Nesta. Un Frosinone che, come detto da Marcolini, è stato costruito per navigare nelle zone alte della classifica di Serie B, ma che in questo momento non lo sta facendo, avendo raccolto solo 14 punti in 11 gare, quattro punti in meno del Chievo Verona settimo in graduatoria.

Classifica a parte, però, allo stadio Benito Stirpe, il Chievo troverà un Frosinone che dopo un inizio di stagione balbettante è riuscito a rilanciarsi con sei risultati utili consecutivi. Merito anche di un cambio tattico fatto in corsa da Nesta, che dovrebbe confermare anche domani il 3-5-2. Ma il Frosinone sarà anche al gran completo. L'unico dubbio tra i ciociari era quello di Paganini, il quale sembrava in forse, ma il suo problema alla schiena sembra superato e quindi il suo nome è nella lista dei convocati e potrebbe anche essere in quella dei titolari. L'unica assenza certa della squadra di Nesta sarà dunque solo quella di Trotta in attacco.

Nel Chievo Verona, invece, è doppia l'assenza in attacco. Djordjevic non ha ancora recuperato dal suo infortunio e nel frattempo si è fermato anche Meggiorini, che non è tra i convocati. Fortunatamente Marcolini (che domani taglierà il traguardo delle 200 panchine da allenatore) ha recuperato del tutto Vignato, a cui però potrebbe essere preferito Giaccherini nel ruolo di trequartista.

Arbitrerà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Queste le probabili formazioni: