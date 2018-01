Fiorentina - Hellas Verona, le probabili formazioni | Ultima spiaggia per Pecchia?

È fissato per le ore 15 di domenica 28 gennaio il fischio d'inizio allo stadio Artemio Franchi, dove Fiorentina ed Hellas Verona si affronteranno nella ventiduesima giornata di Serie A.

La squadra allenata da Pioli arriva dalla brutta sconfitta subita sul terreno della Sampdoria, che ha chiuso un ciclo di tre partite nelle quali ha raccolto solamente due punti. Il treno che porta in Europa sembra quindi allontanarsi per i viola, che per restarne a contatto sono costretti a trovare la vittoria e mettere così la parola fine al loro digiuno.

In casa gialloblu invece si sta vivendo un piccola rivoluzione. La sessione invernale di calciomercato ha visto Caceres salutare gli scaligeri, mentre Pazzini, Bessa e Bruno Zuculini abbandoneranno probabilmente le sponde dell'Adige nelle prossime ore. Sono invece arrivati a rimpolpare la rosa di Pecchia Petkovic, Matos, Vukovic e Boldor, ma la tifoseria, che già contro il Crotone ha fatto sentire la propria voce, guarda con una certa diffidenza alle mosse della società. Pecchia nel frattempo potrebbe essere arrivato al capolinea: contro i toscani dovrà riuscire ad ottenere una prestazione convincente per non mettere a forte rischio la propria panchina e provare a rincorrere una salveza che sembra sempre più improbabile.

I PRECEDENTI - In 27 occasioni le due formazioni si sono affrontate sul terreno di gioco dell'Artemio Franchi, con un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa che si sono imposti per 14 volte. Solamente 5 invece i successi gialloblu in Toscana, mentre 8 sono i pareggi registrati.

QUI FIORENTINA - Stefano Pioli potrà attingere a piene mani dalla propria rosa per la partita contro il Verona. Il tecnico viola sembra avere un solo ballottaggio da sciogliere, quello tra Thereau e Gil Dias per un posto nel tridente con il Cholito Simeone e Chiesa. Per il resto Benassi, Badelj e Veretout dovrebbero comporre la linea mediana, mentre in difesa Laurini e Biraghi ricopriranno il ruolo di terzini, con Pezzella e Astori centrali.

QUI HELLAS VERONA - Per la delicata sfida del Franchi, Fabio Pecchia probablmente non potrà contare su Cerci e Zaccagni, ancora indisponibili, e Bruno Zuculini, squalificato e in uscita verso il River Plate. Difficilmente saranno convocati anche Bessa e Pazzini, in attesa di risolvere la propria situazione e di prendere una strada che li allontanerà da Verona. Il tecnico potrebbe quindi ritornare al 4-3-3 con Matos, Petkovic e Verde in attacco e con quest'ultimo con il compito di dare man forte alla linea mediana composta da Romulo, Buchel e Valoti. La difesa invece dovrebbe essere la stessa della sconfitta di domenica scorsa, con Ferrari e Fares sulle fasce e Caracciolo ed Heurtaux centrali.

ARBITRO - Claudio Gavillucci di Latina.