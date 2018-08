Fiorentina - Chievo, le probabili formazioni | D'Anna: "Sfruttare le ripartenze"

Sarà la prima trasferta del Chievo Verona e la prima partita in assoluto della Fiorentina nel campionato di Serie A 2018/2019 quella che si giocherà domani sera, 26 giugno, alle 20.30 allo stadio Franchi di Firenze; l'arbitro sarà Rosario Abisso di Palermo. Per la Fiorentina sarà l'esordio perché i viola non hanno disputato la prima giornata, come non l'ha disputata il Milan, per rispetto al dolore delle due squadre genovesi di Sampdoria e Genoa, colpite dalla tragedia del ponte Morandi. Sarà la prima trasferta per il Chievo, perché i gialloblu una gara l'hanno già giocata, una gara vista praticamente da mezzo mondo perché era la prima ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. La partita con la Juve è finita 2-3 (qui i gol) e quindi il Chievo andrà a Firenze per cercare di guadagnare i primi punti della classafica e purtroppo dovrà andarci senza il suo portiere titolare, Stefano Sorrentino, rimasto infortunato proprio in uno scontro con Cristiano Ronaldo.

L'assenza di Sorrentino impone almeno una modifica alla formazione titolare che l'allenatore del Chievo Lorenzo D'Anna ha schierato contro la Juventus. Una modifica forzata, mentre altri cambi sono pensati dal tecnico proprio in funzione dell'avversario. "Qualche cambiamento ci sarà - ha dichiarato D'Anna - Abbiamo trovato degli accorgimenti per affrontare il sistema di gioco della Fiorentina. È una squadra molto dinamica, a cui piace proporre calcio e comandare il gioco. Dovremo essere bravi a togliere loro le fonti di gioco e poi avere la forza e la mentalità di ripartire".

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha chiesto ai suoi giocatori una partita spumeggiante. "Voglio vedere una squadra che non si arrende mai", ha detto Pioli in questa vigilia. Nessuna paura del Chievo, ma la consapevolezza che forse i gialloblu saranno più pronti dei viola, dato che hanno giocato già due partite ufficiali. "Noi dobbiamo compensare con l'entusiasmo e con la nostra gente che sarà tanta - ha concluso il tecnico - Ci sarà da soffrire, ma sarà un bell'inizio".

Pioli ha confermato l'assenza di Thereau per infortunio, che si aggiunge a quelle per squalifica di Veretout e Sottil. Per il Chievo Verona invece nessuna squalifica, ma i due infortuni di Cesar e Sorrentino. Le probabili formazioni, dunque, potrebbero essere queste.