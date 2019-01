A Verona le finali della Coppa Italia di Serie A1 e A2 di volley femminile

Il grande volley femminile torna a Verona. Sabato 2 e domenica 3 febbraio, l'Agsm Forum ospiterà le finali di Coppa Italia femminile di Serie A1 e di Serie A2.

Sono quattro le squadre che, tra sabato e domenica, si contenderanno la 41esima Coppa Italia di A1: Igor Gorgonzola Novara, Savino Dal Bene Scandicci, Imoco Volley Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio. Mentre Lmp Bam Mondovì e Canovi Coperture Sassuolo, domenica 3 febbraio dalle 14.30, daranno l’assalto alla 22esima Coppa Italia di A2. Le partite saranno trasmesse da Rai Sport e in 115 Paesi stranieri.

È con grande orgoglio - ha detto il sindaco di Verona Federico Sboarina - che diamo il bentornato al meglio della pallavolo femminile italiana. Un gradito ritorno per il volley di altissimo livello, dopo che Verona ha ospitato, nel 2010, le partite del Campionato del Mondo maschile. Grazie a quell'evento, oggi, possiamo contare su impianti sportivi di grande qualità che mettiamo a disposizione delle squadre protagoniste di queste finali di Coppa Italia. Ringrazio gli organizzatori e invito i tanti appassionati di volley ad andare all'Agsm Forum per vedere dal vivo le migliori giocatrici italiane. Approfondimenti La Calzedonia Verona eliminata dalla Coppa Italia a Trento per 3-0

«Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo - ha aggiunto l'assessore allo sport Filippo Rando - per aver scelto Verona come sede della finale della Coppa Italia, ma voglio pensare che questo sia solo l'inizio di un percorso che faccia tornare la nostra città protagonista della grande pallavolo anche a livello femminile. Queste partite saranno l'occasione per ammirare le campionesse della nostra nazionale che, dopo aver giocato un grandissimo Mondiale in Giappone, nel prossimo fine settimana saranno l’una contro l’altra per contendersi questo prestigioso trofeo».