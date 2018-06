Chievo Verona, ecco Djordjevic. "Ho avuto altre proposte, ma volevo il Chievo"

Le visite mediche in programma ieri, 12 giugno, sono andate bene e oggi è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Chievo Verona: Filip Djordjevic è un giocatore gialloblu. Ufficialmente lo sarà dall'1 luglio, giorno in cui entrerà in vigore il contratto che lo lega al club della diga; contratto triennale, che dunque scadrà nel 2021, con l'opzione di prolungarlo per un altro anno. Un'operazione di mercato a costo zero per il Chievo, che non dovrà pagare nulla alla ormai ex squadra di Djordjevic, la Lazio. Il contratto che lega il giocatore ai biancocelesti scade infatti alle fine di questo mese e dall'inizio del prossimo Djordjevic sarà a tutti gli effetti un tesserato del Chievo Verona.

L'attaccante serbo in Serie A a vestito solo la maglia della Lazio, a partire dal 2014, mettendo a segno 16 gol in 77 partite. Con la nazionale serba, invece, Djordjevic ha giocato 14 partite, segnando 4 gol.