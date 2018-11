Verona Rugby inconsistente, in casa delle Fiamme Oro sconfitta per 68-14

Giornata da dimenticare ieri, 18 novembre, per il Verona Rugby che tra le mura della caserma Gelsomini di Roma, nell'ottava giornata di Top 12, incassa una sconfitta per 68-14 ad opera delle Fiamme Oro.

Fischio d'inizio ed è subito la squadra di casa ad attaccare. Ad aprire le danze è la meta di Ambrosini, con trasformazione annessa, che già dopo due minuti smuove il tabellone con i primi 7 punti per i romani. Poco tempo dopo sono ancora i giocatori in maglia cremisi a schiacciare l'ovale oltre la linea, prima con Zago, poi con De Marchi. Entrambe le mete trasformate con grande precisione da Ambrosini. A metà primo tempo Verona batte un colpo e cerca di sfruttare i pochi palloni disponibili in attacco, ma senza grande successo. E così le Fiamme Oro vanno in meta altre quattro volte e chiudono il primo tempo sul 49-0.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la formazione di casa a rendersi protagonista con D'Onofrio che marca una bella meta frutto di una grande galoppata sulla fascia. Verona non molla e intorno a 50' va in meta con Tommaso Cruciani. McKinney trasforma e il punteggio si porta sul 56-7. Cornelli e Seno spengono ogni speranza di rimonta veronese con le ultime due mete delle Fiamme Oro che al fine gara concedono una seconda segnatura agli antracite con Mortali, che poi s'incarica e realizza la trasformazione.

Il risultato finale è di 68-14 e con la vittoria del Valsugana sul Viadana, il Verona Rugby ora è anche ultimo in classifica. Il prossimo match sarà sabato 1 dicembre alle 15 al Payanini Center di Verona. L'avversario dei veronesi sarà proprio il Valsugana.

Abbiamo completamente regalato alle Fiamme Oro i primi 40 minuti placcando poco o nulla e riuscendo ad avere ancora meno palloni giocabili - ha commentato l'allenatore del Verona Rugby Zanichelli - Nel secondo tempo siamo riusciti a fare qualcosa di più, ma in generale siamo stati inconsistenti. Dobbiamo cambiare completamente registro, questo è certo. Loro non hanno rubato niente, questo è il risultato che ci siamo guadagnati sul campo. Hanno dimostrato di essere una squadra superiore a noi sotto diversi punti di vista e il risultato parla chiaro.

Fiamme Oro Rugby - Verona Rugby 68-14

Fiamme Oro Rugby: D'Onofrio G.; Marinaro, Gabbianelli (47' Seno), Forcucci, Cornelli; Ambrosini (62' Valsecchi), Parisotto (59' Masato); De Marchi, Cristiano (59' Favaro), Bianchi; Caffini (41' Fragnito), D'Onofrio U.; Nocera (44' Iacob), Moriconi (51' Kudin), Zago (44' Iovenitti). All. Guidi.

Verona Rugby: Mortali; Cruciani, Conor, Quintieri, Zanon (63' Costantinescu); McKinney (67' Geronazzo), Mariani (44' Di Tota); Zanini, Salvetti (cap.), Zago; Signore, Montauriol (73' Riccioli); Cittadini (63' Girelli), Delfino (44' Silvestri), D'Agostino (44' Rizzelli). All. Zanichelli.