Serie C, esordio con sconfitta per la Virtus Verona, battuta 2-0 a Fermo

Allo stadio Recchioni di Fermo, nelle Marche, è cominciato il campionato di Serie C della neopromossa Virtus Verona. E purtroppo è cominciato con una sconfitta per 2-0 contro la Fermana.

I veronesi cominciano bene il loro campionato. La prima azione pericolosa dell'incontro è della Virtus, con Grbac che lancia in profondità Momenté che crossa teso in mezzo all'area. La palla sfila e raggiunge Lancini che libero e da buona posizione non calcia bene e l'azione sfuma. Poi la Fermana prende il controllo dell'incontro. La Virtus soffre a centrocampo, ma Sibi tiene sigillata la sua porta per 35 minuti. Il primo gol della Fermana arriva da calcio d'angolo. Il cross dei canarini viene deviato in porta di testa da Scrosta, Sibi respinge ma la palla resta ancora viva e dopo un rimpallo Scrosta può calciarla in porta e insaccare. Passano quattro minuti e arriva il raddoppio. Lancio di Giandonato quasi dalla metà campo, Cognigni in area veronese fa da sponda per Lupoli che al volo batte Sibi. Il primo tempo si è chiuso con una grande occasione per la Virtus non sfruttata da Grbac. Nella ripresa, i veronesi hanno attaccato a lungo ma senza trovare quella rete avrebbe potuto riaprire l'incontro. "Loro hanno giocato con più rabbia, più cattiveria e più agonismo - è stato il commento dell'allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco - Nel secondo tempo siamo stati bravi a non concedere contropiedi importanti, nonostante il modulo e l'atteggiamento di gioco più offensivi".