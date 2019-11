Rigore di Danti e gol di testa di Onescu, la Virtus Verona vince a Fermo

Dopo due partite in cui ha raccolto solo un punto, la Virtus Verona ha ritrovato la vittoria. Ieri, 10 novembre, nella giornata numero 14 del campionato di Serie C, la squadra di Luigi Fresco ha espugnato il Recchioni di Fermo con un secco 0-2 sulla Fermana.

La Virtus ha incontrato la solita Fermana molto aggressiva. Ma l'animo battagliero dei canarini non ha prodotto molto dal punto di vista offensivo nel primo tempo, se non una deviazione di Maistrello che non trova la porta difesa da Chiesa. I veronesi, invece, creano qualche occasione in più e si portano in vantaggio grazie ad un calcio di rigore segnato da Danti. Il penalty è stato concesso per un tocco di mano in area di Bellini su cross di Onescu.

Nella riprese, la Virtus trova subito il raddoppio con Onescu che di testa prolunga in porta un traversone lungo su calcio da fermo battuto da Danti. Dopo dieci minuti, la Fermana potrebbe accorciare con un calcio di rigore concesso per una spinta in area ai danni di Maistrello. Molinari dal dischetto però centra il palo.

Con questi tre punti la Virtus Verona arriva a quota 23 ed è sesta in classifica. Domenica prossima, 17 novembre, i veronesi faranno visita al Modena, ma prima ci sarà la sfida di Coppa Italia al Nereo Rocco contro la Triestina nella giornata di mercoledì.