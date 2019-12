Federica Pellegrini in finale nei 100 stile libero agli europei di Glasgow

La campionessa italiana Federica Pellegrini si è qualificata giovedì per la finale dei 100 stile libero agli europei di nuoto in vasca corta di Glasgow. L'azzurra ha chiuso terza la semifinale con il tempo di 52″58, preceduta da Freya Anderson (51″95) e dall'olandese Heemskerk (52″22).La veneta entra in finale con il quinto tempo.

Altra buona notizia per la nuotatrice "adottata" da tempo dalla città di Verona dove solitamente si allena, è quella relativa alla sua candidatura per entrare a far parte della Commissione Atleti del CIO. Secondo quanto si legge in una nota del CIO, infatti, «L’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato oggi un elenco di 30 candidati per i 4 posti dell’organismo di rappresentanza degli atleti all’interno del consesso a 5 cerchi che saranno attribuiti durante i Giochi di Tokyo 2020. L'Italia sarà rappresentata da una sua punta di diamante: la Pellegrini ha vinto un oro e un argento olimpico, quattro ori, tre argenti e un bronzo mondiali e quattro ori europei. Nessun atleta prima di lei era salito per otto edizioni iridate consecutive sul podio di una specialità, come lei ha fatto nei 200 stile libero. Ora è pronta per questa nuova sfida».