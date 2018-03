Federica Pellegrini e il suo allenatore vincono il premio Cangrande d’Oro 2018

Sarà consegnato a Federica Pellegrini il premio Cangrande d’Oro 2018. La consegna si terrà lunedì 12 marzo, alle ore 17.30, nell’auditorium della Gran Guardia, durante la premiazione degli Oscar dello sport alle eccellenze sportive scaligere. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà aperto a tutti.

Numerosi premi saranno assegnati agli esponenti delle singole discipline sportive, che nel corso dell'ultimo anno si sono contraddistinti per i risultati raggiunti a livello nazionale, alle squadre, al miglior dirigente sportivo e alla memoria di alcune personalità dello sport veronese scomparse negli ultimi anni.

Durante l’evento, presentato dai giornalisti Mario Poli e Gianluca Tavellin, sarà premiato anche l’allenatore di nuoto Matteo Giunta, per i risultati raggiunti assieme a Federica Pellegrini.

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport Filippo Rando, insieme al direttore della Fondazione Bentegodi Stefano Stanzial, al vicepresidente della Bentegodi Maurizio Pavan, al consigliere provinciale Zeno Falzi, alla consigliera di amministrazione di Agsm Francesca Vanzo e al direttore del Centro Federale di Alta Specializzazione di Verona Alberto Nuvolari.

“Verona vanta tantissime eccellenze sportive – spiega l’assessore Rando –, non solo per quanto riguarda gli sport maggiori ma anche nelle discipline considerate minori. Sarà una grande soddisfazione vedere la città riunita attorno ai suoi atleti, che, con i loro risultati portano in alto l’immagine della nostra città”.