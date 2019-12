Virtus Verona, la vittoria sul Fano chiude un buon girone d'andata

La Virtus Verona ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie C con una vittoria. Ieri, 15 dicembre, allo stadio Mancini di Fano, la squadra di Luigi Fresco ha battuto i marchigiani per 1-0, chiudendo la prima metà del torneo in piena metà classifica: decimo posto con 27 punti.

Il match col Fano non ha avuto un inizio entusiasmante e per animarlo ci è voluto il gol partita di Davide Marcandella al minuto 19. Retropassaggio azzardato della retroguardia fanese, il portiere della squadra di casa Viscovo riesce con i piedi a fermare Magrassi lanciato a rete, ma non può fare nulla sul pallonetto di Marcandella.

Il risultato è stato poi legittimato dalle parate del portiere veronese Giacomel, che in almeno tre occasioni risponde con rapidità ed istinto ai tentativi dei giocatori del Fano.

Vittoria dunque sofferta per la Virtus Verona e non indolore. I veronesi, infatti, hanno dovuto rinunciare a Domenico Danti per un infortunio dell'ultima ora. Ed anche Magrassi si infortunato nel corso del primo tempo e all'intervallo è rimasto negli spogliatoi.