Colpo a sorpresa dell'Hellas Verona: Fabio Borini arriverà alla corte di Juric

La sessione invernale di calciomercato ha regalato il colpo a sorpresa dell'Hellas Verona. Fabio Borini infatti passerà dal Milan alla società scaligera: ad annunciarlo è stata la stessa agenzia che cura gli interessi del giocatore con un post su Instagram. Restano da scoprire le cifre e le modalità che hanno permesso all'ex Liverpool di approdare sulle sponde dell'Adige e sul quale avevano messo gli occhi anche Parma, Genoa, SPAL, Fiorentina e Sampdoria.

Nel frattempo su Marash Kumbulla si stanno muovendo numerosi club, ma attualmente in pole position ci sarebbe l'Inter, pronta a mettere sul piatto il giovane laterale sinistro Dimarco (che arriverebbe subito a Verona), oltre ad una cifra che soddisfi Setti, per aggiudicarsi le prestazioni del difensore a partire dalla prossime estate. Su Kumbulla era forte anche l'interesse di Napoli, Juve, Lazio e Atalanta, alle quali si sarebbe aggiunto anche il Manchester United, pronto ad investire circa 15 milioni di euro.

Con il Napoli invece restiamo in piedi le questioni relative a Rrahmani e Amrabt. La società partenopea intende aggiudicarsi entrambi i cartellini, ma i due resteranno comunque in gialloblu fino al termine della stagione, ma mentre con il difensore kosovaro l'accordo è stato raggiunto, per il centrocampista marocchino la situazione si è un po' complicata: il giocatore infatti vorrebbe 4 anni di contratto o 5 ma con l'inserimento di una clausola, mentre la società azzura vorrebbe un contratto di 5 anni senza clausola. Le due parti sono al lavoro, ma la sensazione è che alla fine arriverà una fumata bianca che porterà nelle casse dell'Hellas 30-35 milioni complessivi.

Restando sempre in ambito Napoli, Gennaro Tutino sembra oramai ai saluti: l'attaccante infatti dovrebbe essere girato all'Empoli di Roberto Muzzi.