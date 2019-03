Tezenis Verona col ritmo giusto, suo il big match contro Montegranaro

Era il big match della 26esima giornata del campionato di Serie A2 di basket quello che si è giocato ieri, 25 marzo, al PalaSavelli di Porto San Giorgio. La XL Extralight Montegranaro ospitava la Tezenis Verona, la seconda contro la quarta forza del campionato e alla fine a prevalere è stata la Tezenis col punteggio di 61-67.

Attacchi sterili nel primo quarto della gara. Per vedere i primi canestri è necessario attendere più di due minuti con Amato che segna i due tiri liberi dello 0-2. Sono le difese ad avere la meglio e il primo periodo finisce 11-10, con Amato trascinatore dei gialloblu e una Extralight che si affida a Negri, Palermo e Treier.

Ikangi corre in aiuto del suo capitano e con lui anche Candussi ed Udom in un inizio di secondo quarto dove la difesa di Verona si serra e il tabellone segna 11-18 per gli ospiti. Montegranaro recupera e nell'ultimo minuto del primo tempo ritrova il pareggio che si manterrà fino all'intervallo (25-25).

Vujacic, Candussi e Poletti riportano Verona in quota (31-37), ma anche l'attacco di Montegrarano comincia a trovare il canestro con una certa continuità. L'Extralight torna in vantaggio con Traini sul 43-42, ma Severini riporta e mantiene la Tezenis davanti fino alla fine del terzo quarto (46-48).

Nell'ultimo periodo, Verona parta col piede giusto con Amato e Udom (54-60). Corbett riporta Montegranaro ad un pessesso di distanza (58-60), ma Vujacic e ancora Udom ristabiliscono il +7 (58-65) che permette alla Tezenis di gestire gli ultimi minuti e di tornare a Verona con la sesta vittoria consecutiva in tasca.

XL Extralight Montegranaro - Tezenis Verona 61-67

XL Extralight Montegranaro: Lamarshall Corbett 13 (2/3, 2/5), Jeremy Simmons 12 (5/5, 0/1), Andrea Traini 10 (1/2, 2/3), Valerio Amoroso 9 (3/6, 1/5), Matteo Palermo 6 (3/5, 0/5), Matteo Negri 6 (3/5, 0/4), Kaspar Treier 3 (0/1, 1/4), Filippo Testa 2 (1/1, 0/1), Martino Mastellari 0 (0/0, 0/1), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Francesco Candussi 15 (4/8, 2/3), Andrea Amato 11 (0/0, 2/7), Mattia Udom 10 (2/8, 1/2), Aleksander Vujacic 9 (1/6, 1/3), Mitchell Poletti 9 (3/8, 1/1), Giovanni Severini 7 (2/4, 1/3), Jazzmarr Ferguson 4 (2/7, 0/4), Iris Ikangi 2 (1/2, 0/0), Andrea Quarisa 0 (0/1, 0/0), Omar Dieng 0 (0/0, 0/0).