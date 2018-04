Roma fatale: il Chievo Verona esonera il tecnico Rolando Maran

Un mese senza vittorie, una sconfitta pesantissima all'Olimpico contro la Roma, dopo quella in casa con l'Inter, la sfida salvezza con il Crotone che si avvicina e la zona retrocessione che si spalanca come un baratro a sole due lunghezze di distanza (in attesa delle partite di oggi). Queste, forse, alcune delle motivazioni che potrebbero aver spinto la società gialloblu a compiere una decisione che, per la storia che lega il club della Diga a Rolando Maran, ha quasi dell'incredibile.

L'oramai ex allenatore clivense è stato quindi esonerato all'indomani del match contro i giallorossi, con la squadra che verrà per il momento affidata a Lorenzo D'Anna, promosso dalla Primavera. A quest'ultimo spetterà dunque il difficoltoso compito di guidare la compagine gialloblu nelle prossime tre partite, decisive come non mai, prima della fine del campionato. Si comincia con il Crotone in casa, per poi affrontare il Bologna in trasferta e, infine, chiudere al Bentegodi contro il già retrocesso Benevento.

Maran termina dunque qui la sua lunga carriera al Chievo, iniziata curiosamente proprio dopo un altro esonero avvenuto sempre passando dall'Olimpico, quando a farne le spese fu Eugenio Corini nel 2014 a seguito di una secca sconfitta per 3 a 0 inflittagli sempre dalla Roma. Questo il contenuto del comunicato ufficiale diramanto nell'ultima ora dalla società clivense: