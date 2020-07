Entella - Chievo Verona 1-0 | A caccia dell'allungo con il trio delle meraviglie

Dopo la bella vittoria casalinga sul Frosinone, il Chievo Verona torna in campo questa sera alle ore 21 in quel di Chiavari, per affrontare l'Entella e cercare l'allungo in classifica verso le zone che contano.

La diretta del match

Primo tempo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1° Calcio d'inizio, palla primo pallone giocato dall'Entella.

4° Ci prova da fuori area Vignato, conclusione che colpisce il compagno di squadra Obi e termina sul fondo.

5° Conclusione anche di Esposito su punizione, palla fuori non di molto.

9° Occasione Chievo con Garritano lasciato libero a centro area sugli sviluppi di una punizione dalla destra, conclusione bloccata da Borra.

11° Bello scambio Djordjevic-Vignato con il gioiellino gialloblu che calcia con l'interno destro da dentro l'area, ma chiude troppo l'angolo e la palla esce.

14° Occasionissmia per l'Entella: cross dalla trequarti dalla fascia destra e colpo di testa di Morra che la schiaccia alla perfezione con il pallone che esce di un soffio accarezzando il palo.

20° Ammonito Sala per un fallo a centrocampo su Dickmann.

22° Giallo anche per Leverbre dopo un fallo su Rodriguez.

24° Segna l'Entella con Mazzitelli dopo una splendida azione in contropiede di Roodriguez sulla fascia destra. Molto ingenua la difesa del Chievo e gioiello balistico di Mazzitelli sottoil sette.



Le formazioni ufficiali

ENTELLA: Borra, Chiosa, Pellizzer, Sala, De Col, Mazzitelli, Morra, Toscano, Schenetti, Paolucci, Rodriguez.



CHIEVO VERONA: Semper, Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti, Esposito, Obi, Garritano, Giaccherini, Vignato, Djordjevic.