Empoli - Chievo Verona, le probabili formazioni | Di Carlo: «Dobbiamo osare»

Il girone di ritorno di Serie A arriva alla terza giornata e mette di fronte Empoli e Chievo Verona allo stadio Castellani, nel match che prenderà il via alle ore 15 di sabato 2 febbraio.

I toscani non trovano la vittoria dal 9 dicembre, quando s'imposero contro il Bologna. Da allora sono arrivate 5 sconfitte ed un pareggio per Iachini ed i suoi giocatori, che si trovano tre punti sopra la zona retrocessione e che quindi devono cercare un risultato positivo nello scontro diretto.

Ultimo a 5 lunghezze dalla prima rivale, il club della diga deve sbancare il Castellani per provare a svoltare la sua stagione: l'ennesimo pareggio infatti non porterebbe grande giovamento alla formazione guidata da Di Carlo, che solo a fine dicembre ha trovato la sua prima vittoria in campionato.

I PRECEDENTI - Sono 7 le sfide andate in scena in Toscana tra le due formazioni, con un bilancio molto equilibrato: sono 3 infatti i successi dei padroni di casa, a fronte delle 2 vittorie ospiti, mentre la sfida si è conclusa in parità in 2 occasioni.

QUI EMPOLI - «È stato un mese abbastanza intenso e tribolato, i nostri ragazzi hanno avuto richieste e questo vuol dire che stiamo facendo un lavoro importante. Abbiamo dovuto rinunciare a Zajc, ma dovevamo fare un sacrificio per completare altre operazioni.

Solo a pensare il trio d’attacco bisogna avere rispetto di loro. Dobbiamo fare una partita di alto livello per batterli perchè anche in altri reparti sono esperti e la loro classifica non rispecchia il loro valore. Negli ultimi tempi abbiamo avuti qualche sbavatura di troppo rispetto alla gara che abbiamo fatto con il Genoa: questo non può accadere, in altre situazioni eravamo stati perfetti, nell’ultimo quarto d’ora non mi è piaciuta l’atteggiamento della squadra».

Queste, in sintesi, le parole di Beppe Iachini alla vigilia del match contro la sua ex squadra. Polvani, La Gumina e Capezzi, non saranno della partita a causa dei rispettivi infortuni, ma il principale ballottaggio per il tecnico sembra essere quello tra Provedel e Dragowski, per chi avrà il compito di difendere la porta toscana. Per il resto Veseli, Silvestre e Rasmussen dovrebbero comporre la linea difensiva a tre, mentre Di Lorenzo e Pasqual saranno gli esterni di un centrocampo a cinque, completato da Krunic, Bennacer e Traorè. In attacco insieme a Capuano, dovrebbe esserci il neo arrivato Farias.

QUI CHIEVO VERONA - «Chi è arrivato dal mercato ha voglia di riscatto, sono tutti uomini. Domani dobbiamo osare. Voglio vedere una squadra feroce. Tutti devono avere la stessa idea di pensiero per andare a Empoli e fare una grande partita da Chievo. Non cadiamo nel tranello di definire decisiva la partita di domani. È uno scontro diretto, ma voglio che testa e gambe girino a mille. Questo conterà domani».

Così Di Carlo il giorno prima della partita, che non vuole definire decisiva, ma ricopre sicuramente una grande importanza per la sua formazione. Assenti per infortunio Seculin, Tomovic e il neo arrivato Andreolli, difficilmente vedremo comunque in campo i nuovi acquisti dal primo minuto. Pellissier e Stepinski dovrebbero quindi partire dal primo minuto, con alle loro spalle Giaccherini. Sulla linea mediana dovrebbe rientrare Kiyine, che completerà il reparto con Rigoni ed Hetemaj. In difesa Barba e Jaroszynski si giocano il ruolo di terzino sinistro, mentre dall'altra parte correrà Depaoli, con Bani e Rossettini centrali.

ARBITRO - Marco Di Bello di Brindisi.

