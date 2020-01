Empoli - Chievo Verona, probabili formazioni | Fuori Giak e Vignato

Questa sera, 24 gennaio, alle 21, la giornata numero 21 del campionato di Serie B si apre con l'anticipo tra Empoli e Chievo Verona. Si gioca allo stadio Castellani di Empoli e l'arbitro è Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Questa sera, si affrontano due squadre che per qualità della rosa e per ambizioni avrebbero dovuto fare un campionato di alta classifica. Il Chievo ci sta riuscendo, anche se ancora manca di quella continuità che gli permetterebbe di navigare stabilmente nell'affolato mare dei playoff. L'Empoli non c'è riuscito. È quint'ultimo in classifica, non vince da quasi due mesi, ha cambiato allenatore ed è intervenuto anche in maniera decisa sul mercato per rinforzarsi e tentare una scalata della graduatoria difficile ma non impossibile. Il Chievo, che è in zona playoff, è distante solo sei punti.

All'Empoli, dunque, serve una vittoria per dare una scossa alla propria stagione. Mentre il Chievo, la scossa potrebbe averla avuta con i tre punti conquistati la settimana scorsa contro il Perugia; un risultato importante, ma che potrebbe diventare irrilevante se non sarà seguito da una serie di risultati positivi.

Considerazioni confermate dalle liste dei giocatori convocati, in cui gli indisponibili sono solo gli infortunati perché non ci sono giocatori penalizzati da squalifiche. L'Empoli sembra volersi giocare il tutto per tutto, chiamando in causa tutti i nuovi acquisti, dal portiere Branduani agli attaccanti Tutino e La Mantia, passando per le qualità di Ciciretti ed Henderson a centrocampo. Assenti Bandinelli e Balkovec, insieme a Polvani, Gazzola e Moreo. Certamente più pesanti le assenze del Chievo Verona, dove mancheranno sia Vignato che Giaccherini. Convocato il nuovo acquisto Ongenda e il giovanissimo Zuelli che proprio in questi giorni ha firmato il suo primo contratto da professionista con i gialloblu, dopo aver giocato proprio nella squadra Primavera clivense.

Queste le probabili formazioni: