Sesta vittoria stagionale e prima in Europa per Elia Viviani in Belgio

Il ciclista veronese Elia Viviani ha colto la sua sesta vittoria stagionale, la prima in Europa, trionfando nella Tre Giorni di La Panne, nelle Fiandre del Belgio.

La gara ha conservato il suo nome storico ma da quest'anno non è più una corsa a tappe di tre giorni. La corsa si esaurisce in un'unica giornata in cui i ciclisti devono percorrere la strada tra Bruges e La Panne. E Viviani è stato il primo a tagliare il traguardo ieri, 21 marzo, davanti al tedesco Pascal Ackermann e al belga Jasper Philipsen.

"Un grazie alla squadra per il gran lavoro fatto anche oggi", ha commentato Viviani al termine della gara, ringraziando così tutti i suoi compagni di squadra della Quick-Step.