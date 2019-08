Viviani cambia squadra e passa alla Cofidis. «Posso vincere di più»

Quella di Londra è stata l'ultima vittoria del veronese Elia Viviani come ciclista a tutti gli effetti della squadra griffata Deceuninck. Il corridore oppeanese terminerà questa stagione ciclistica con il suo attuale team, ma la prossima stagione la correrà con una nuova squadra, la Cofidis.

L'annuncio è stato dato ieri, 5 agosto. «Siamo molto felici di accogliere Elia Viviani - hanno dichiarato i vertici della Cofidis - È uno dei migliori corridori del mondo ed è il leader che non cercavamo. Correrà con noi per le prossime due stagioni e noi contiamo su di lui per imporci ad alto livello».

Insieme a Viviani, passa alla Cofidis anche il suo attuale compagno di squadra Fabio Sabatini. I due corrono insieme dal 2010 e la squadra punta molto sulla loro intesa.