Viviani trionfa ad Alkmaar e si laurea campione d'Europa dopo Trentin

Elia Viviani conquista il titolo Europeo ad Alkmaar, vicendo in volata davanti al compagno di squadra Yves Lampaert e a Pascal Ackermann.

In una corsa iniziata nel segno del saluto a Bjorg Lambrecht, il giovane talento belga che ha trovato la morte nel giro di Polonia, l’olandese Van Baarle si è lanciato all'inseguimento di Lampaert, con Ackermann e il ciclista veronese dietro: capito che il tedesco non aveva più la forza di lanciare l'attacco, Viviani si è alzato sui pedali, tagliando per primo il traguardo e prendendosi la corona che l'anno scorso si era aggiudicato Matteo Trentin.