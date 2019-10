Due Valli, i vincitori dell'Historic, del Classic e della Coppa Rally di Zona

Sabato 12 ottobre si è conclusa la 37esima edizione del Rally Due Valli con la vittoria del duo Crugnola-Ometto, ma si sono anche concluse le altre competizioni rallistiche scaligere.

Il 14esimo Rally Due Valli Historic è stato l'ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (Ciras) e del Trofeo Rally di Zona (Trz). La gara, inizialmente, ha visto il tentativo di allungo di Roberto Rimoldi. Il piemontese, però, nell'avvio della seconda giornata di gara iniziava a patire problemi di aderenza alla sua Porsche 911 SC lasciando secondi preziosi agli avversari durante tutta la corsa. La battaglia più avvincente è stata dunque quella tra Marco Bertinotti ed Angelo Lombardo, sempre su Porsche. Alle loro spalle la rincorsa per il gradino più basso del podio non è stata da meno, con una battaglia arrivata a quattro contendenti tra cui Rimoldi.

Lo strappo decisivo per la vittoria finale è arrivato arrivava poi sulla prova successiva, quando Bertinotti ha rifilato al pur ottimo Lombardo, ben 21 secondi. L'ultima prova in programma ha confermato la leadership di Bertinotti, mentre alle sue spalle si infiammava la lotta per il terzo posto, vinta da Rimoldi.

«Non ho parole - ha commentato Bertinotti, navigato in gara da Andrea Rondi – Pur avendo vinto altre competizioni è la mia prima vittoria assoluta nel Ciras, dopo una bellissima battaglia con avversari di valore come Angelo Lombardo. Veramente una bella soddisfazione. La gara poi mi è piaciuta moltissimo, prove molto dure e difficili ma altrettanto divertenti».

Il Trofeo Rally di Zona, che ha corso la sua gara in coda al Ciras (a parte le ultime due prove speciali), ha avuto nel vicentino Giorgio Costenaro un dominatore incontrastato. Con il navigarore Giuseppe Ferrarelli, Costenaro ha portato alla vittoria la sua splendida Lancia Stratos, vincendo tutte le prove in programma a parte una andata ad Andrea Montemezzo affiancato da Andrea Fiorin.



(Podio Rally Due Valli Classic)

Grande sorpresa nella regolarità sport del nono Due Valli Classic, organizzato sempre dall'Automobile Club Verona. L'evento riservato agli esperti del pressostato ha visto la vittoria assoluta di un outsider, Gino Faccio, che in coppia con Andrea Gaio ha portato l'Opel Kadett Gte della Pro Energy Motorsport ad una spettacolare vittoria. Al secondo posto, su Porsche 911 T (Palladio Historic), Argenti-Amorosa. A completare il podio la Fiat 124 Abarth di Bentivogli-Marani (Racing Team Le Fonti).



(Podio Coppa Rally di Zona)

Infine è stata una gara frammentata quella della Coppa Rally di Zona, vinta dalla coppia Corrado Pinzano-Marco Zegna, i quali si sono assicurati la partecipazione alla finale di Coppa Italia al prossimo Rally di Como. Al secondo posto Efrem Bianco e Dino Lamonato e in un primo momento al terzo posto si era piazzato un ottimo Roberto Righetti, in coppia con Massimo Nalli. Il veronese è però uscito di strada e questo episodio ha segnato la seconda parte della prima tappa. Sul podio sono quindi saliti al terzo posto Giovanni Cocco e Christian Buccino.