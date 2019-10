A Casale sul Sile, il Verona Rugby vince 29-0 e guadagna cinque punti

Ieri, 27 ottobre, il Verona Rugby ha guadagnato cinque punti in trasferta, vincendo per 29-0 sul campo del Dopla Casale sul Sile.

Prova convincente quella dei veronesi, che hanno praticamente giocato per tutto il tempo nella metà campo avversaria. Una prova convincente, nonostante le assenze pesanti di D'Agostino, Riedo, Salvetti e Quintieri, con tanti giovani in campo che hanno offerto un grande prova di compattezza.

Come migliore in campo è stato scelto Michele Mortali, autore di una meta e di nove punti dalla piazzola. «Abbiamo saputo usare la testa nonostante alcune difficoltà», ha commentato Mortali, la cui prova è stata ben accompagnata da quella del pilone Steven Longwell, della seconda linea Alessio Ponzi, della terza linea Giampaolo Spinelli, del mediano Soffiato e di Gino Lupini e Tommy Cruciani.

Ora il Verona Rugby è atteso da due turni di fuoco. Domenica 3 novembre arriva al Payanini Center il Valsugana e poi sarà la volta della trasferta di Treviso con il Tarvisium.

Dopla Casale - Verona Rugby 0-29

Dopla Casale: Zorzi, Gallimberti, Spreafichi, Mezzaroba, Ceccato, Pizzinato, Meneghello (71’ Vettorello), Ardila Ayala J. (47’ Lila), Secolo, Abram, Chitoraaga, Marafatto (59’ Lubiato), Coletti (47’ Cason), Bottazzo (62’ Cavallini), Conte (58’ Mainente). A disp.: Zanella, Ardila Ayala M. All. Giusti

Verona Rugby: Cruciani, Geronazzo, Ambrosi (56’ Gentili), Lupini (62’ Bonafe’), Buondonno, Mortali, Soffiato, Riccioli, Rossi (69’ Bertucco), Spinelli (74’ Semprebon), Pauletti (51’ Paghera), Ponzi, Longwell (71’ Girelli), Silvestri (cap) (59’-61’ Bertucco), Ferrari (59’ Fioravanzo). A disp. Quintieri All. Ansell.

Arbitro: Clara Munarini.